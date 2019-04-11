Факты ICTV собрали самые актуальные, трендовые и яркие наряды на выпускной, дабы каждая девушка чувствовала себя звездой в этот вечер.

Платье на выпускной важный атрибут модной жизни девушки. Ведь эти воспоминания потом останутся с вами на всю жизнь.

До этого дела нужно подходить ответственно. Платье на выпускной должно сочетать в себе сразу несколько факторов: актуальность, уместность, удобство и, то насколько она вам подходит.

К счастью, дизайнеры и стилисты предлагают очень богатый выбор. Для любительниц нежных и романтичных образов идеальными будут платья из тюли, особенно в сочетании с длинной миди, которая на пике популярности.

Тем, кто желает в этот вечер быть в центре внимания, стоит бросить свой взор на платья с пайетками или из ткани ламе.

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Актуальности этим материалам добавит крой. Например, сейчас в тренде платья с запахом, а в сочетании с яркими тканями это будет выглядеть празднично и необычно.

Асимметричный крой сейчас тоже в тренде. Он поможет сделать классические платья более интересными. Это может быть один рукав, баска или рюши на одну сторону.

Для тех, кто почитает комфорт, подойдут комбинезоны. Яркие, асимметричные, классические – это зависит только от ваших предпочтений.





























































Рюши или пайетки? Как выбрать платье на выпускной 2019 / 15 фотографий

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Фото: dreamstime, ocsparkle, lightmyfirefashion, olyamak_official