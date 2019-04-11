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Тина Кароль вышла в свет в прозрачном платье за 340 тыс. грн

Известная украинская певица Тина Кароль появилась на публике в прозрачном платье за 340 тыс. грн.

Тина Кароль вышла в свет в прозрачном платье за 340 тыс. грн

Тина Кароль позировала на красной дорожке с Андреем Хлывнюком в прозрачном платье.

Певица для мероприятия выбрала наряд от бренда Kristian Aadnevik за 340 тыс. грн. Образ она дополнила сережками от Balenciaga и босоножками на высоком каблуке.

Читайте: Из одежды только очки и куртка: Лобода снялась обнаженной

Ранее Факты ICTV писали, что  Даша Астафьева показала три свои обложки для известного мужского глянца Playboy.

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