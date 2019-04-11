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Как позировать на фото: Астафьева показала горячий мастер-класс

Украинская певица Даша Астафьева сняла “обучающее” позированию видео.

астафьева

Даша Астафьева показала своим поклонницам, как нужно позировать во время фотосессии. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

В ролике певица позирует в черном белье и комбинезоне-сетке.

Читайте: Астафьева с бойфрендом нежится в джакузи среди снега

– Делаем мастер-класс для девчат? – написала она.

Видео посмотрели более 30 тысяч раз.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Ранее Даша Астафьева показала три свои обложки для известного мужского глянца Playboy.

Фото: da_astafieva

Видео: da_astafieva

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