Компания Walt Disney объявила дату запуска стримингового сервиса Disney+ и назвала цену подписки.

Компания Walt Disney объявила, что запуск ее стримингового сервиса Disney+ состоится 12 ноября 2019 года на территории США.

В течение следующих двух лет после этого сервис обещают сделать доступным и в других частях мира. Пока неизвестно, когда Disney+ может появиться в Украине.

Платить за подписку можно раз в месяц по цене $6.99 (приблизительно 187 грн) или же ежегодно по цене $69.99 (приблизительно 1870 грн).

Disney+ будет единственным сервисом, который позволит смотреть фильмы компании сразу после их проката в кинотеатрах.

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Стриминговый сервис будет доступен для браузеров, Smart TV, смартфонов, планшетов и игровых консолей.

К слову, студия Walt Disney опубликовала трейлер ремейка популярного мультфильма Король Лев.