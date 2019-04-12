Популярная украинская группа Антитела презентовала альбом под названием Hello и одноименный клип.

Группа Антитела презентовала 6 студийный альбом под названием Hello, в который вошли 10 композиции, в том числе и треки TDME, Лови момент, Lego.

Песня Hello стала титульной работой в альбоме. Тарас Тополя 4 раза переписывал текст, чтобы максимально точно передать нужные эмоции и посыл.

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Также на песню Hello группа презентовала клип, который является продолжением истории из видео на трек Лови момент.

По сюжету главный герой видео возвращается на планету Земля после ядерного апокалипсиса, чтобы проверить пригодна ли она для жизни. Роль главного героя и кресло режиссера достались фронтмену группы Detach Алексею Веренчику.

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Фото: antytila_official