В прокат вышел перезапуск культового демонического экшена с рейтингом 18+. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлением.

Сюжет

Фильм Хеллбой – это возвращение на большие экраны кинофраншизы 2000-х о демоне, который помогает защищать человечество от потусторонних чудищ. Вспоминать приключения Хеллбоя из двух предыдущих лент не обязательно, ведь студия задумала перезапуск.

В центре сюжета – история Кровавой королевы Нимуэ, ответственной за чуму в средневековой Европе. К счастью, тогда ее удалось остановить королю Артуру. Порубив ведьму в клочья, он велел рыцарям похоронить ее по разным закоулкам Англии.

Но в наши дни Нимуэ нашла способ вернуться, поэтому человечеству необходимо найти нового героя, который вытащит из камня Экскалибур и остановит ведьму.

Если сюжет кажется вам немного невменяемым, то напомню, что в оригинальном комиксе Хеллбой появился на свет в конце Второй мировой войны в результате эксперимента фашистов в Англии.

Поэтому не удивляйтесь, когда вам начнут рассказывать о Распутине, вызывающем демонов под заказ нацистов, или покажут Бабу Ягу, желающую воскресить Сталина.

Хеллбой всегда ходил по краю здравого смысла, а сейчас смело ринулся в трэш. И не сказать, что фильм от этого пострадал.

Режиссер

Снял ленту Нил Маршалл, ранее отметившийся интересным Центурионом с Майклом Фассбендером и хоррором Спуск. Поэтому тема рыцарей и чудовищ для него не нова.

Впрочем, небольшой опыт в полнометражном кино дает о себе знать. Маршалл привык снимать сериалы и не смог удержать уровень напряжения. Ближе к финалу лента провисает, трэш уже на развлекает, а надоедает.

Если сравнивать с оригинальными фильмами авторства мэтра Гильермо дель Торо, картина Маршалла проигрывает во всем. Сюжетная интрига, диалоги и основное – атмосфера – не выдерживают конкуренции.

Актеры

Главного героя сыграл Дэвид Харбор (Отряд самоубийц). Красный демон в его исполнении получился довольно убедительным, хотя харизмы Рона Перлмана из оригинальной дилогии ему не достает. Но тонна грима и украинский дубляж почти нивелируют разницу.

Главного негодяя, или скорее негодяйку, сыграла Мила Йовович. Сюжетная ветвь о ведьме, сшитой по кусочкам словно чудовище Франкенштейна, выглядит довольно интересно.

Сценарист Эндрю Косби явно хотел выписать небанальное противостояния, в основе которого лежит стремление Нимуэ соблазнить Хеллбоя. Попытка засчитана, но получилось неубедительно.

Интересна ситуация с наставником, которого сам Хеллбой считает отцом. Профессор Брум сделал из демона машину для убийства, а теперь учит его самостоятельности. Сыграл Брума Иэн Макшейн, которого можно увидеть в дилогии Джон Уик, или сериале Американские боги.

Впечатление

По сути именно дуэт отец-сын несет смысловую нагрузку фильма. Хеллбой находится в неустойчивой позиции того, кто выбирает не выбирать. Чувствуя привязанность как к миру людей, так и к потустороннему, главный герой до последнего не желает становиться на чью-то сторону в конфликте. В результате – под угрозой оказывается весь мир.

Это неплохо показывает ошибочность мнения об эффективности многовекторности. Выбирая в любимые ведьму, не удивляйтесь, что с вами потом никто не захочет общаться. А встав на тропу добродетели – готовьтесь делать тяжелый выбор.

Фильм Хеллбой вышел лихим демоническим экшеном с драйвом, кровью и отрубленными головами. Словом, всем тем, чего давненько не появлялось на больших экранах, которые заполонили фильмы для детей.

Уже за это его можно рекомендовать любителям жанра кровавого кино. А учитывая ростки оригинальности в сюжете, перезапуск Хеллбоя дает надежду на развитие серии.

P.S. А еще у фильма отличный саундтрек от Бенджамина Уоллфиша и целого ряда хитовых композиций.

Сюжет: 7/10

Режиссер: 6/10

Актеры: 6/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 6,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution

Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine