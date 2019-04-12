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Звездные войны 9: первый тизер завершения новой трилогии

В сети появился первый тизер девятого эпизода Звездных войн: Восхождение Скайуокера.

звездные войны 9

Первый тизер девятого эпизода и завершения новой трилогии Звездных войн: Восхождение Скайуокера опубликован на официальном канале Star Wars на YouTube.

Режиссером и сценаристом картины выступил Джей Джей Абрамс.

В ролике есть все известные персонажи: Рей, Кайло Рен и Финн. Также в фильме появится принцесса Лея, которую сыграла Кэрри Фишер, умершая в 2016 году.

Фильм выйдет 20 декабря.

Читайте: Соло: Звездные войны. Истории – первый тизер фильма

Ранее сообщалось, что новую серию фильмов Звездных войн снимут создатели сериала Игра престолов.

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