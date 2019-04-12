В сети появился первый тизер девятого эпизода Звездных войн: Восхождение Скайуокера.
Первый тизер девятого эпизода и завершения новой трилогии Звездных войн: Восхождение Скайуокера опубликован на официальном канале Star Wars на YouTube.
Режиссером и сценаристом картины выступил Джей Джей Абрамс.
В ролике есть все известные персонажи: Рей, Кайло Рен и Финн. Также в фильме появится принцесса Лея, которую сыграла Кэрри Фишер, умершая в 2016 году.
Фильм выйдет 20 декабря.
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Ранее сообщалось, что новую серию фильмов Звездных войн снимут создатели сериала Игра престолов.
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