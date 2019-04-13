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Холостяк 9: проект покинули сразу две участницы

В шестом выпуске Холостяк 9 Никита Добрынин попрощался сразу с двумя участницами во время Церемонии роз.

Холостяк 9: проект покинули сразу две участницы

В шестом выпуске проекта Никита Добрынин решил изучить участниц оригинальным образом.

На передачи появились Оля, Маша и Диана, которые под видом новых участниц пытались больше узнать об отношении к Добрынину.

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Они рассказали холостяку о том, что Вика не ассоциирует его, как своего мужчину из-за неудачного разрыва с прошлым молодым человеком.

Вика стала первой участницей, которая покинула проект сегодня.

София также осталась без розы, но после личного разговора с Никитой ей удалось остаться на шоу.

Второй участницей, покинувшей проект, стала Юля. По мнению Добрынина, он ей не интересен, а разговоры их всегда поверхностны.

В следующем выпуске холостяк отправится с девушками во Францию.

Напомним, в пятом выпуске Холостяк 9 Никита Добрынин попрощался с Диной.

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