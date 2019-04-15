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Игра престолов 8 – новая заставка финального сезона

В сети появилась новая версия заставки к восьмому сезону сериала Игра престолов.

Игра престолов 8 – новая заставка финального сезона

Новую версию заставки к восьмому сезону сериала Игра престолов опубликовали на официальном канале в YouTube.

В двухминутном ролике показаны все основные локации, на которых происходят события серии и представлены ключевые подсказки к сюжету.

Ролик начинается с традиционных кадров с солнцем, обвитым железными обручами. Далее показывают обруч с изображенным на нем мертвым драконом Короля ночи. Затем появляется Винтерфелл – родовой замок Хранителей Севера.

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Далее на экране снова показывают железный обруч. На нем изображены лев Ланнистеров и безголовый лютововк Старков. Показывают зрителю и обруч с двумя драконами Дейнерис.

Заканчивается заставка логотипом сезона с названием сериала и с головами четырех геральдических животных: драконом Таргариенив, львом Ланнистеров, лютововком Старков и оленем Баратеоны.

Ранее Факты ICTV писали, где легально посмотреть восьмой сезон Игры престолов.

Фото: Game of Thrones

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