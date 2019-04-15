Сегодня вышла первая серия восьмого сезона Игры престолов. Факты ICTV узнали, где можно легально посмотреть сериал.

Возможность посмотреть заключительный сезон сериала есть у тех, кто оформил на Megogo подписку Максимальная.

Первый месяц стоит 47 грн, а после придется платить 197 грн ежемесячно. Также сервис предлагает подписку Амедиатека, в которую входят только сериалы, по цене 99 грн в месяц.

Oll.tv предлагает возможность посмотреть сериал по подписке Премиум, которая стоит 99 грн в месяц. У сервиса есть пробная неделя, во время которой ним можно пользоваться бесплатно.

Кроме того, посмотреть Игру престолов смогут все, у кого есть телеканал Fox.

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Указанный телеканал доступен во всех пакетах Воля HD, а также в сервисе Viasat в пакетах Престижный, Престижный HD и Премиум HD.

К слову, актриса Мэйси Уильямс случайно рассказала о судьбе своей героине в сериале Игра престолов.

Фото: HBO