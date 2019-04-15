Известная певица Мадонна рассказала о названии своего нового альбома.

Известная певица Мадонна опубликовала в Instagram видео, в котором анонсировала новый альбом под названием Madame X.

В видео исполнительница предстает в различных образах и костюмах, а также в нем звучат фрагменты новых композиций.

Madame X – это образ секретного агента, который борется за свободу и приносит свет во тьму по всему миру.

– Она инструктор ча-ча-ча, профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, студент, учитель, монахиня, певица кабаре, святая, проститутка, – говорится в анонсе.

Дата выхода нового альбома Мадонны на данный момент остается неизвестной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 14 Апр 2019 в 8:41 PDT

Читайте: Hello: группа Антитела презентовала клип и альбом

К слову, певица Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидение 2019, который пройдет в Израиле.

Видео: Madonna