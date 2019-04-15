Известная певица Мадонна рассказала о названии своего нового альбома.
Известная певица Мадонна опубликовала в Instagram видео, в котором анонсировала новый альбом под названием Madame X.
В видео исполнительница предстает в различных образах и костюмах, а также в нем звучат фрагменты новых композиций.
Madame X – это образ секретного агента, который борется за свободу и приносит свет во тьму по всему миру.
– Она инструктор ча-ча-ча, профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, студент, учитель, монахиня, певица кабаре, святая, проститутка, – говорится в анонсе.
Дата выхода нового альбома Мадонны на данный момент остается неизвестной.
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К слову, певица Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидение 2019, который пройдет в Израиле.
Видео: Madonna