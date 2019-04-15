Сегодня Примадонне советской сцены Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Факты ICTV собрали 10 хитов, которые обязательно нужно послушать.

Российской певице Алле Пугачевой исполнилось 70 лет.

В репертуаре легендарной певицы около 500 песен на различных языках.

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Примадонна является одной из немногих российских звезд, которые поддерживают Украину. В одной из передач она призналась, что на Новый год пожелала, чтобы закончилась война.

Факты ICTV собрали топ-10 песен Аллы Пугачевой, которые стоит послушать каждому, независимо от возраста и музыкальных предпочтений.

Алла Пугачева – Айсберг

Алла Пугачева и Максим Галкин – Будь или не будь

Алла Пугачева – Позови меня с собой

Алла Пугачева – Миллион алых роз

Алла Пугачева – Ты на свете есть

Алла Пугачева – Арлекино

Алла Пугачева – Мадам Брошкина

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте – Опять метель

Алла Пугачева – Мне нравится

Алла Пугачева – Любовь, похожая на сон

Напомним, что ранее Пугачева призналась поклонникам, что имеет проблемы со здоровьем.

Фото: ALLAPUGACHOVA.PRO/Allaradio.ru