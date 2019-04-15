Сегодня британской актрисе Эмме Уотсон исполнилось 29 лет. Факты ICTV сделали подборку лучших образом звезды: от сдержанных до сексуальных и даже откровенных.

Сегодня Эмме Уотсон исполнилось 29 лет, по этому поводу она опубликовала в Instagram свой портрет.

Под ним она написала:

– Мой дорогой друг нарисовал это на мой 29-й День рождения, спасибо за все пожелания!

Этот пост собрал более трех миллионов лайков. Однако актрисе не привыкать к популярности, ведь известной она стала довольно рано. В девять лет она впервые сыграла Гермиону Грейнджер в фильме о Гарри Поттере. Именно эта магическая сага принесла ей широкую популярность. Но этим фильмом все не ограничилось, актриса успела поработать с Дарреном Аронофски — в его фильме Ной она сыграла приемную дочь библейского героя, с Софией Копполой — для ее картины Элитное общество Уотсон перевоплотилась в амбициозную воровку и многими другими известными режиссерами. Также она сыграла Белль в Красавице и чудовище, где ее игра вызвала восторг у кинокритиков.

В 2009 году Эмма была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.

Другая Эмма

Однако кинематографом ее жизнь не ограничилась. В 2014 году актриса стала послом доброй воли организации ООН-Женщины и основательницей движения за равенство полов HeForShe.

Также с 2008 года индустрия моды заняла весомое место в ее жизни. Именно тогда она в своем блоге написала:

– Я сильно сосредоточилась на искусстве вообще и на моде в частности. Она стала лицом осенне-зимней коллекции одежды Burberry 2009 года.

В 2011 году на церемонии Elle Style Awards Эмма была удостоена награды Style Icon от дизайнера Вивьен Вествуд. Уже через месяц было объявлено, что Уотсон выбрана новым лицом компании Lancôme.

Ее собственный стиль отличается лаконичностью и сдержанностью, однако встречаются и дерзкие, сексуальные образы. Факты ICTV собрали калейдоскоп нарядов Эммы Уотсон.













































От элегантной до дерзко-сексуальной: лучшие образы Эммы Уотсон / 11 фотографий

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Фото: emmawatson