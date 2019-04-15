Выступление Верки Сердючки на Евровидении 2019 официально подтвердили организаторы конкурса.

Верка Сердючка выступит на Евровидении 2019. Появление украинской артистки на конкурсе в Израиле официально подтверждено.

Сердючка споет песню Toy Нетты Барзилай в одном из интервал-актов. Сама победительница прошлого конкурса Барзилай в финале соревнования споет свою новую песню.

Среди других звезд, которые порадуют поклонников Евровидения своим появлением – Dana International, Кончита Вурст и Элени Фурейри.

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Кроме этого, до сих пор ведутся переговоры с Мадонной о ее выступлении на Евровидении 2019.

Конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Напомним, что из-за скандала на нацотборе Евровидения 2019 пройдет без участия Украины.

Источник: Евровидение

Фото: Верка Сердючка