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Верка Сердючка едет на Евровидение 2019

Выступление Верки Сердючки на Евровидении 2019 официально подтвердили организаторы конкурса.

Верка Сердючка едет на Евровидение 2019

Верка Сердючка выступит на Евровидении 2019. Появление украинской артистки на конкурсе в Израиле официально подтверждено.

Сердючка споет песню Toy Нетты Барзилай в одном из интервал-актов. Сама победительница прошлого конкурса Барзилай в финале соревнования споет свою новую песню.

Среди других звезд, которые порадуют поклонников Евровидения своим появлением – Dana International, Кончита Вурст и Элени Фурейри.

Читайте: Евровидение 2019: порядок выступлений в полуфиналах

Кроме этого, до сих пор ведутся переговоры с Мадонной о ее выступлении на Евровидении 2019.

Конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Напомним, что из-за скандала на нацотборе Евровидения 2019 пройдет без участия Украины.

Источник: Евровидение

Фото: Верка Сердючка

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