Выступление Верки Сердючки на Евровидении 2019 официально подтвердили организаторы конкурса.
Верка Сердючка выступит на Евровидении 2019. Появление украинской артистки на конкурсе в Израиле официально подтверждено.
Сердючка споет песню Toy Нетты Барзилай в одном из интервал-актов. Сама победительница прошлого конкурса Барзилай в финале соревнования споет свою новую песню.
Среди других звезд, которые порадуют поклонников Евровидения своим появлением – Dana International, Кончита Вурст и Элени Фурейри.
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Кроме этого, до сих пор ведутся переговоры с Мадонной о ее выступлении на Евровидении 2019.
Конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Напомним, что из-за скандала на нацотборе Евровидения 2019 пройдет без участия Украины.
Источник: Евровидение
Фото: Верка Сердючка