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Ани Лорак представила клип на песню Я тебя ждала

Ани Лорак выпустила новый клип на песню Я тебя ждала.

Ани Лорак представила клип на песню Я тебя ждала

Певица Ани Лорак представила клип на песню Я тебя ждала. Режиссером видео-работы стала клипмейкер Катя Царик, которая уже не первый раз работает с исполнительницой.

В клипе показана история сильной женщины, которая умеет любить, способна прощать, отпускать и идти вперед.

Читайте: MARUV представила клип на песню Siren Song

Певица в соцсетях поделилась своими впечатлениями от клипа с поклонниками. Она отметила, что эта история демонстрирует ее собственные чувства и знаменует новый этап жизни.

Ранее Факты ICTV писали о новом клипе Alyona Alyona & Alina Pash на песню Падло.

Фото: Ани Лорак 

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