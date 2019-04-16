Сериал Игра престолов по мотивам эпической саги Джорджа Мартина пленила сердца миллионов людей по всему миру. Факты ICTV рассказывают об интересных фактах самого дорогого проекта в истории телевидения.

В ночь на 15 апреля вышла первая серия финального, 8 сезона Игры престолов. Он будет состоять из шести, а не из десяти эпизодов, поскольку бюджет каждой серии значительно дороже предыдущих.

Без сомнений, Игра престолов — самый ожидаемый сериал года. Например, работодатели в Австралии готовы к тому, что их работники будут брать отпуска или больничные, чтобы посмотреть новые серии культового сериала.

Сюжет заключительного сезона почти неизвестен — Джордж Мартин только работает над книгой Ветра зимы — шестой частью серии фэнтези-романов Песнь льда и пламени. Известно, что перипетии восьмого сезона будут разворачиваться вокруг атаки Белых ходоков на королевства.

Также появилась информация, что разработчики сериала подготовили сразу несколько концовок сериала, чтобы финал стал по-настоящему неожиданным. Факты ICTV собрали самые интересные и малоизвестные факты о сериале.

Бюджет сериала

Не секрет, что сериал Игра престолов со своими постановками, съемками, актерами, локациями и спецэффектами — не из дешевых. Так, одна серия финального сезона его разработчикам обошлась в $15 млн, а в сумме на съемки восьмого сезона потратили $90 млн. Один эпизод предыдущего сезона стоил его разработчикам $10 млн.

К выходу Игры престолов пальму первенства по дороговизне одного эпизода держал сериал Скорая помощь (1998-1999) — один из самых популярных сериалов эпохи 90-х. Бюджет одной серии составил $13 млн.

















Игра престолов: бюджет, самые интересные факты и исторические параллели / 4 фотографии

К самым дорогим можно отнести еще одно творение HBO — сериал Рим ($10 млн за эпизод), который завоевал рекордные семь статуэток Эмми и был дважды номинирован на Золотой глобус. Несмотря на это, сериал закрыли через два сезона из-за дороговизны. Недешево обошелся и финальный сезон ситкома Друзья — $10 млн за эпизод.

Актеры сериала

Всем актерам Игры престолов пришлось пройти жесткий кастинг — за исключением одного. И режиссер, и продюсеры изначально планировали на роль Тириона Ланнистера только Питера Динклэйджа.

В фильме Серсея и Тирион Ланнистеры имеют не лучшие отношения. А вот в жизни Лена Хиди и Питер Динклэйдж — лучшие друзья. Во время съемок на выезде они вместе снимают квартиру, вместе приезжают на съемочную площадку и любят вдвоем пройтись по местным пабам. Говорят, роль Серсеи для Лены Хиди досталась благодаря Динклэйджу, который вовремя предложил ее кандидатуру создателям сериала.

Лишь один актер сыграл в Игре престолов сразу две роли: Дин-Чарльз Чэпман исполнил роль Мартина Ланнистера в третьем сезоне, а в последующих сезонах превратился в Томмена Баратеона.

Томасу Броди-Сэнгстеру было 22 года, когда его утвердили на роль 13-летнего Жойена Рида.

Актер Гарри Ллойд, сыгравший Визириса Таргариена, является пра-пра-правнуком Чарльза Диккенса, а актриса Уна Чаплин, которая сыграла жену Робба Старка – правнучка Чарли Чаплина.

Кит Харингтон и Роуз Лесли, исполнители ролей Джона Сноу и Игритт, стали встречаться в ходе съемок, проникшись чувствами своих героев. Они поженились 23 июня 2018 в Шотландии.

Исторические параллели

Автор Песни льда и пламени Джордж Мартин, создавая мир своей фэнтези-эпопеи, использовал немало исторических событий и личностей из истории средневековой Европы.

В основе книги заложена история Великобритании

Как известно, на территории Англии существовало семь исторических королевств — Нортумбия, Кент, Эссекс, Восточная Англия, Мерсия, Сессекс и Уэссекс, которые в IX в. объединились в королевство Англия во главе с королем Альфредом Великим. Отсюда, очевидно, и семь королевств в Игре престолов — Королевство Севера, Гор и Долин, Островов и Рек, Скал, Штормовых Земель, Простора и Дорна. Все они были объединены в единое государство Вестероса.

Война Севера и Юга — война Алой и Белой розы

Война Севера против Юга очень напоминает знаменитую войну Алой и Белой розы — конфликт между семьями Йорков и Ланкастеров, который разворачивался в XV веке. Война закончилась установлением на английском троне династии Тюдоров.

Красная свадьба — Черный ужин и резня в Гленко

Одна из самых жестоких сцен сериала — Красная свадьба — свадьба Эдмара Талли и Рослин Фрей, которая должна была примирить дом Старков с домом Фреев. На празднование были приглашены молодой король Севера Робб Старк, его беременная жена и мать Кейтлин. Глава дома Фреив недолюбливал юного короля, и когда во время празднования заиграла песня Рейны с Кастамере, Кейтлин все поняла, но было поздно: гостей вырезали поголовно.

Красная свадьба в истории имеет свой аналог — Черный ужин. События разворачивались в Шотландии: клан Черных Дугласов, которые противостояли королевской династии, пригласили в Эдинбург, чтобы заключить перемирие. И, когда на ужин слуги внесли блюдо с головой черного быка, Дуглас все понял, но было слишком поздно.

Еще один прообраз Красного свадьбы — так называемая резня в Гленко в 1692 году, когда члены клана Кэмпбелл гостили в клана МакДональдов, а затем по приказу короля были убиты ночью.

Исторические прототипы главных героев

Король Джоффри — Эдвард Ланкастерский . Как и Джоффри Баратеона, Эдварда считали незаконнорожденным сыном короля Генриха VI и Маргариты Анжуйской. История Эдварда такая же плачевная, как и Джоффри.

. Как и Джоффри Баратеона, Эдварда считали незаконнорожденным сыном короля Генриха VI и Маргариты Анжуйской. История Эдварда такая же плачевная, как и Джоффри. Теон Гренджой — Джордж Плантагенет, 1-й герцог Кларенс. Теон Гренджой был советником Робба Старка и предал его, захватив Винтерфелл. Плантагенет во время войны Алой и Белой розы сначала был на стороне Йорков, но позже перешел на сторону Ланкастеров.

Теон Гренджой был советником Робба Старка и предал его, захватив Винтерфелл. Плантагенет во время войны Алой и Белой розы сначала был на стороне Йорков, но позже перешел на сторону Ланкастеров. Джейме Ланнистер — Готфрид фон Берлихинген. В начале четвертого сезона Джейме получил золотую руку вместо отрубленной, так же как и его прообраз.

Другие интересные факты

Один из мечей, которые составили Железный трон — это Гламдринг, меч Гэндальфа из трилогии Властелин колец. Однако создатели сериала не вкладывали в это никакого символического смысла: они просто использовали все мечи, которые нашли на студийных закромах из других фильмов.

В первых сериях Игры престолов можно было заметить “отрубленную” голову президента Джорджа Буша. Дело в том, что на студии к моменту съемок накопилось огромное количество бутафорских голов, поэтому было решено использовать их, чтобы не тратить силы, время и бюджет. Создателям сериала позже пришлось извиняться за ее использование.

В июне 2014-го съемочную площадку сериала в Белфасте посетили королева Елизавета II и принц Филипп. Елизавете II предложили посидеть на Железном троне, но та отказалась: королева Великобритании не имеет права сидеть на троне другого государства, пусть даже вымышленного.

Последний сезон снимали почти 11 месяцев — в Ирландии, Шотландии, Испании, Хорватии и на Канарских островах. Одну только финальную сцену боя снимали 55 суток.

К слову, премьера восьмого сезона Игры престолов поставила рекорд.

Фото: iMDB