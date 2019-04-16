Премьеру первой серии последнего сезона Игры престолов посмотрели 17,4 млн человек.
Первый эпизод восьмого сезона сериала Игра престолов собрал аудиторию в 17,4 млн зрителей.
Таким образом Игра престолов установила рекорд по количеству зрителей.
Также первому эпизоду последнего сезона сериала посвятили более 5 млн публикаций в Twitter.
Общие цифры просмотров должны вырасти, ведь не все имели возможность увидеть сериал в день выхода.
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К слову, Факты ICTV узнали, где в Украине можно легально посмотреть восьмой сезон Игры престолов.
Источник: Variety
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