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Премьера восьмого сезона Игры престолов поставила рекорд

Премьеру первой серии последнего сезона Игры престолов посмотрели 17,4 млн человек.

Премьера восьмого сезона Игры престолов поставила рекорд

Первый эпизод восьмого сезона сериала Игра престолов собрал аудиторию в 17,4 млн зрителей.

Таким образом Игра престолов установила рекорд по количеству зрителей.

Также первому эпизоду последнего сезона сериала посвятили более 5 млн публикаций в Twitter.

Общие цифры просмотров должны вырасти, ведь не все имели возможность увидеть сериал в день выхода.

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К слову, Факты ICTV узнали, где в Украине можно легально посмотреть восьмой сезон Игры престолов.

Источник: Variety

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