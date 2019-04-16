Премьеру первой серии последнего сезона Игры престолов посмотрели 17,4 млн человек.

Первый эпизод восьмого сезона сериала Игра престолов собрал аудиторию в 17,4 млн зрителей.

Таким образом Игра престолов установила рекорд по количеству зрителей.

Также первому эпизоду последнего сезона сериала посвятили более 5 млн публикаций в Twitter.

Общие цифры просмотров должны вырасти, ведь не все имели возможность увидеть сериал в день выхода.

Читайте: Игра престолов 8 – новая заставка финального сезона

К слову, Факты ICTV узнали, где в Украине можно легально посмотреть восьмой сезон Игры престолов.

Источник: Variety