Писатель Джордж Мартин рассказал, что последние книги по вселенной Игры престолов будут отличаться от сериала.

Писатель Джордж Мартин рассказал, что финал цикла книг Песнь Льда и Пламени будет отличаться от последнего сезона Игры престолов.

По его словам, две последние книги займут 3 тыс. страниц рукописи.

Кроме того, писатель рассказал, что в книгах появятся персонажи, которых никогда не было в Игре престолов.

– Есть персонажи, которые вообще никогда не появлялись на экране, и другие, которые погибли в сериале, но все еще живут в книгах… И да, будут единороги… в некотором роде, – объяснил Мартин.

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Писатель также высказался касательно концовки сериала Игра престолов. Он предложил просто прочитать его книги, когда они появятся.

К слову, финал сериала Игра престолов побил рекорд по просмотрам на телеканале HBO.