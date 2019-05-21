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Будут различия с сериалом – Мартин о последних книгах Игры престолов

Писатель Джордж Мартин рассказал, что последние книги по вселенной Игры престолов будут отличаться от сериала.

Джордж Мартін

Писатель Джордж Мартин рассказал, что финал цикла книг Песнь Льда и Пламени будет отличаться от последнего сезона Игры престолов.

По его словам, две последние книги займут 3 тыс. страниц рукописи.

Кроме того, писатель рассказал, что в книгах появятся персонажи, которых никогда не было в Игре престолов.

– Есть персонажи, которые вообще никогда не появлялись на экране, и другие, которые погибли в сериале, но все еще живут в книгах… И да, будут единороги… в некотором роде, – объяснил Мартин.

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Писатель также высказался касательно концовки сериала Игра престолов. Он предложил просто прочитать его книги, когда они появятся.

К слову, финал сериала Игра престолов побил рекорд по просмотрам на телеканале HBO.

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