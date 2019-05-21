Голливудская актриса Рене Зеллвегер намекнула на возможное продолжение четвертой части фильма о Бриджит Джонс.

Оскароносная актриса Рене Зеллвегер во время одного из утреннего шоу намекнула на возможный выход четвертой части фильма Дневник Бриджит Джонс.

Она сообщила, что автор романа уже написала следующую книгу.

В ответ на вопрос ведущей, Рене отметила, что шанс на фильм есть. Но больше ей ничего не известно.

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К слову, в прошлом году актриса уже говорила, что продолжение культовой ленты будет потрясающим.

Напомним, первая часть фильма Дневник Бриджит Джонс вышла в 2001 году, вторая – в 2004. Третья часть фильма появилась в 2016 году.

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