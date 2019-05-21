Финальную серию Игры Престолов посмотрели более 19 млн американских телезрителей. Это рекордное количество для канала НВО.

Премьеру шестой серии последнего сезона Игры престолов в США посмотрели более 19 млн зрителей.

Шестая серия восьмого сезона собрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах HBO GO и HBO NOW. Она стала рекордной не только для самого сериала, но и для канала HBO.

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Пятую серию восьмого сезона сериала Игра престолов посмотрели 18,4 млн зрителей, но эта цифра уже уступила место новому рекорду.

Игра престолов доступна в более чем 150 странах по всему миру, но данные о просмотрах нелегко получить на многих рынках, что делает невозможным вычисление глобальной цифры.

Напомним, в финальной серии культового сериала Игра престолов поклонники заметили новые киноляпы.

Источник: НВО