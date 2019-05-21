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Финал Игры престолов набрал рекордное количество просмотров

Финальную серию Игры Престолов посмотрели более 19 млн американских телезрителей. Это рекордное количество для канала НВО.

Финал Игры престолов набрал рекордное количество просмотров

Премьеру шестой серии последнего сезона Игры престолов в США посмотрели более 19 млн зрителей.

Шестая серия восьмого сезона собрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах HBO GO и HBO NOW. Она стала рекордной не только для самого сериала, но и для канала HBO.

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Пятую серию восьмого сезона сериала Игра престолов посмотрели 18,4 млн зрителей, но эта цифра уже уступила место новому рекорду.

Игра престолов доступна в более чем 150 странах по всему миру, но данные о просмотрах нелегко получить на многих рынках, что делает невозможным вычисление глобальной цифры.

Напомним, в финальной серии культового сериала Игра престолов поклонники заметили новые киноляпы.

Источник: НВО

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