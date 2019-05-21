Финальная серия Игры престолов возмутила фанатов и они создали петицию с предложением переснять последний эпизод. Петицию подписали более миллиона пользователей. Софи Тернер прокомментировала эту просьбу поклонников.

Британская актриса Софи Тернер, более известная в качестве Санси Старк с Игры престолов, высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон популярного сериала.

Актриса подчеркнула, что ее не удивила реакция поклонников, поскольку у людей есть представление о том, как должна закончиться шоу. Когда конец не совпадает с их ожиданиями, они начинают возмущаться.

– Все эти петиции – я считаю неуважением по отношению к съемочной группе, сценаристам и продюсерам, которые в течение десяти лет работали, а в частности, за 11 месяцев снимали последний сезон, – сказала Тернер.

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Актер Исаак Хемпстид-Райт, который сыграл Брана Старка, считает эту идею полным абсурдом, и не может понять, как люди могли додуматься до такого.

– Абсурд. Это бессмысленно думать, что если людям просто не понравился финал, они могут потребовать его переснять. Я принял даже частично это как оскорбление. Никто ничего не будет переснимать, – сказал Исаак.

Напомним, финальную серию Игры Престолов посмотрели более 19 млн американских телезрителей. Это рекордное количество для канала НВО.