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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Мадонну заподозрили в махинациях с голосом на Евровидении 2019

Американскую певицу Мадонну подловили на махинациях с голосом.

Мадонну заподозрили в махинациях с голосом на Евровидении 2019

Мадонна выступила в финале Евровидения 2019. После чего выложила на YouTube видео своего выступления, однако поклонники заметили различие между выступлением на сцене Евровидения и записью. Пользователи обвинили певицу во лжи.

– А то не слышно, что здесь все пропущено через автотюн. И зачем врать, люди ведь не глухие. Миллионы слышали ваш настоящий голос, – заявили они.

Предлагаем сравнить реальное выступление Мадонны и пропущенное через автонюн.

Читайте: Кто победил на Евровидении 2019

Напомним, что Факты ICTV публиковали результаты голосования Евровидения 2019.

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