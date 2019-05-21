Мадонну заподозрили в махинациях с голосом на Евровидении 2019
Американскую певицу Мадонну подловили на махинациях с голосом.
Мадонна выступила в финале Евровидения 2019. После чего выложила на YouTube видео своего выступления, однако поклонники заметили различие между выступлением на сцене Евровидения и записью. Пользователи обвинили певицу во лжи.
– А то не слышно, что здесь все пропущено через автотюн. И зачем врать, люди ведь не глухие. Миллионы слышали ваш настоящий голос, – заявили они.
Предлагаем сравнить реальное выступление Мадонны и пропущенное через автонюн.