В сети появился новый трейлер Однажды в Голливуде Квентина Тарантино.
На официальном канале в YouTube обнародовали трейлер фильма Однажды в Голливуде.
События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе летом 1969 года. Рик Далтон, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, – телевизионный актер, который находится на взлете популярности после недавних съемок. Он стремится закрепить свой успех и сниматься дальше.
Его друг Клифф Бут, чью роль сыграл Брэд Питт, только дублер. Но он верит, что ему удастся построить блестящую карьеру.
Они поселяются по соседству с убитой Тейт и ее мужем Романом Полански.
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К слову, это первая работа Квентина Тарантино с тех пор, как он прекратил сотрудничество с Харви Вайнштейном.
В фильме снимаются такие голливудские знаменитости, как Аль Пачино, Дакота Фэннинг, Лина Данэм, Марго Робби.
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