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Однажды в Голливуде: новый трейлер фильма Квентина Тарантино

В сети появился новый трейлер Однажды в Голливуде Квентина Тарантино.

Однажды в Голливуде: новый трейлер фильма Квентина Тарантино

На официальном канале в YouTube обнародовали трейлер фильма Однажды в Голливуде.

События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе летом 1969 года. Рик Далтон, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, – телевизионный актер, который находится на взлете популярности после недавних съемок. Он стремится закрепить свой успех и сниматься дальше.

Его друг Клифф Бут, чью роль сыграл Брэд Питт, только дублер. Но он верит, что ему удастся построить блестящую карьеру.

Они поселяются по соседству с убитой Тейт и ее мужем Романом Полански.

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К слову, это первая работа Квентина Тарантино с тех пор, как он прекратил сотрудничество с Харви Вайнштейном.

В фильме снимаются такие голливудские знаменитости, как Аль Пачино, Дакота Фэннинг, Лина Данэм, Марго Робби.

Ранее Факты ICTV публиковали трейлер четвертого эпизода сериала Чернобыль.

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