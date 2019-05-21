Стало известно имя нового ведущего национального телепроекта Новые лидеры-2. На этот раз им станет известный украинский журналист и публицист, ведущий ICTV Павел Казарин.

Павел Казарин – один из ведущих любимого утреннего шоу украинцев Утро в большом городе на телеканале ICTV. Кроме того, Павел – популярный блогер. На его Facebook-страницу подписано более 47 тысяч человек.

По словам Казарина, телепроект Новые лидеры – это положительный импульс для украинского гражданского общества. Проект, где ищут реформаторов общенационального уровня – хороший способ помочь амбициозным украинцам заявить о себе, о своих проектах, идеях, а кому-то и помочь на стадии их практической реализации.

– Украина – это государство, в котором волонтеры, гражданское общество, неравнодушные люди делают очень много для страны. Поэтому, во-первых, чрезвычайно важно, чтобы это коллективное украинское движение понимало, что о нем помнят и его проекты готовы поддерживать. А во-вторых, этому обществу важно иметь под рукой тот самый мегафон, с помощью которого можно докричаться до огромного количества граждан Украины. И проект Новые лидеры дает возможность реализовать эти две стороны. Новые лидеры – это история о социально ответственном телевидении, – рассказывает Павел Казарин.

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Ведущий поделился, не сразу согласился вести проект:

– Получив предложение стать ведущим телепроекта Новые лидеры, я взял некоторое время на раздумья, потому что имел определенные опасения, – признается журналист. – В первую очередь относительно того, хватит ли моего уровня владения языком для того, чтобы вести такой сложный проект. Ведь я перешел на украинский и начал вести эфиры на украинском языке лишь два года назад. Однако впоследствии понял: дорогу осилит идущий. Если ты не будешь пробовать, если будешь всегда думать о том, что тебе не удастся – то никогда не станешь лучшим.

Напомним, ведущим первого сезона телепроекта был известный шоумен Сергей Притула.

Сейчас голосование за ТОП-50 новых лидеров продолжается. Ознакомиться с программами и выбрать своего кандидата можно на сайте Novilidery.com до 23 мая. Проголосовать можно один раз и только за одного лидера.

Ранее Факты ICTV писали, что 15 мая стартовало голосование за топ-50 Новых лидеров второго сезона национального телепроекта от ICTV. Оно продлится всего 8 дней.