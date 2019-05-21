Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) представила тизер клипа новой песни Пуля-Дура.

Светлана Лобода выпустила тизер на свой новый клип Пуля-Дура.

19 апреля певица представила новую песню Пуля-дура, съемки клипа на которую прошли в Португалии.

В клипе есть плетки, змеи и красная комната с соблазнительными девушками в одежде под ковбойский стиль.

Поклонники назвали новый тизер идеальным и сказали, что с нетерпением ждут премьеру полного клипа.

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Ранее, Лобода презентовала небольшой тизер видео к песне, где она, танцуя, снимает с себя не только одежду, но и кожу, превращаясь в скелет.

Пользователи нашли в этом видео сходство с клипом Робби Уильямса Rock DJ.

Напомним, популярная певица Светлана Лобода презентовала новый клип на песню Instadrama.