В Киеве на НСК Олимпийский 16 июня состоится прощальный концерт рок-группы KISS.

Легендарный коллектив, кумиры многих поколений, экстравагантная рок-группа KISS отправляется в свой последний концертный тур End Of The Road. Участники заявили о своем грандиозном шоу на канале NBC во время телешоу America’s Got Talent.

Они одновременно порадовали этой новостью всех своих фанатов, и конечно, разочаровали, ведь это будет последний шанс увидеть KISS вживую, так как коллектив решил уйти со сцены.

Артисты хотят запомниться всем такими же необузданными и непримиримыми, как они есть. Они приглашают всех своих фанатов в Украине на свой грандиозный концерт, который состоится 16 июня 2019 года на НСК Олимпийский. Билеты доступны на сайте одного из лучших билетных операторов страны TicketsBox.

World Tour End Of The Road – лучшее событие сезона!

Фанатская армия KISS – это миллионы людей, которые поддерживали своих кумиров на протяжении их 45-летней истории, приходя на их концерты на стадионы, концертные залы и клубы. Группа является самой зрелищной, что подтверждается крутыми сценическими решениями и невероятными пиротехническими представлениями на выступлениях рок-коллектива.

Концерт в рамках тура End Of The Road обещает быть еще ярче и фееричнее предыдущих, ведь он прощальный. Почувствовать себя по-настоящему свободным и вживую окунуться в неудержимую энергетику KISS можете и вы.

Это будет один самых грандиозных рок-концертов за несколько лет, которые проводились на НСК Олимпийский. Впервые KISS подарят украинской публике свои легендарные хиты в живом исполнении.

Желающих побывать на выступлении мега-крутого рок-коллектива очень много. Дата концерта приближается, поэтому успейте и вы вместе с друзьями приобрести билеты на концерт. Переходите по ссылке https://kiev.ticketsbox.com/kiss/ и покупайте электронные билеты с помощью надежного сервиса. На TicketsBox лучшая афиша концертов, фестивалей, спектаклей и спортивных событий страны.

