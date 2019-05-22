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Crave: Мадонна презентовала новый клип

Американская певица Мадонна презентовала клип на песню Crave из нового альбома.

Crave Мадонна

Певица Мадонна опубликовала клип на песню Crave, которую она записала в коллаборации с репером Swae Lee.

Читайте: Кто победил на Евровидении 2019

К слову, трек входит в новый альбом исполнительницы Madame X, выход которого запланирован на 14 июня 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что Мадонну заподозрили в махинациях с голосом на Евровидении 2019.

Фото: Скриншот из видео

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