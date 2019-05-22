Уличный художник Бэнкси инкогнито выставил свои работа на биеннале в Венеции, но полиция его прогнала.

Британский уличный художник Бэнкси, который тщательно скрывает свою личность, пытался инкогнито выставить свои работы на биеннале в Венеции.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

– Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное мероприятие в мире искусства, по какой-то причине меня никогда сюда не приглашали, – написал Бэнкси под видео.

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Инсталляция под названием Venice in Oil представляла собой несколько картин, написанных маслом и составляющих единый сюжет: круизный лайнер в порту Венеции, который загрязняет окружающую среду.

К слову, ролик художника заканчивает тем, что мужчину, выставившего инсталляцию, прогоняют полицейские.

Бэнкси – псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера. К слову, его настоящая личность до сих пор не раскрыта.

Ранее Факты ICTV писали, что в Париже похитили картину Бэнкси, которая была нарисована на двери концертного зала Батаклан.