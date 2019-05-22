PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

NY Times назвал Аlyona Alyona одной из самых интересных исполнительниц из Европы

Американский журнал The New York Times назвал украинскую хип-хоп исполнительницу Аlyona Alyona одной из самых интересных в Европе.

Аlyona Alyona

Американский журнал The New York Times включил украинскую хип-хоп исполнительницу Аlyona Alyona в топ-15 молодых артистов европейской сцены, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас.

Читайте: Обіцянки: Alyona Alyona представила новую песню

К слову, обозреватель Тадеус-Джонс сравнил ее с Азелией Бэнкс. Также он добавил, что в Украине большой популярностью пользуется хип-хоп из России, Аlyona Alyona читает на родном украинском языке. А это делает ее музыку оригинальной и самобытной.

Ранее Факты ICTV писали, что Alyona Аlyona представила свой дебютный альбом Пушка.

Фото: alyona.alyona.official

Источник: NYT

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка