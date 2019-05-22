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Перед финалом Игры престолов Эмилия Кларк слушала речи Гитлера

Эмилия Кларк слушала речи диктаторов для того, чтобы сыграть Дейенерис в финале Игры престолов.

игра престолов

Актриса Эмилия Кларк вдохновлялась речами Адольфа Гитлера и других диктаторов перед ролью Дейенерис в финальном эпизоде культового сериала Игра престолов.

В последней серии Мать драконов произносила речь перед своим войском на несуществующем языке.

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Актриса решила перед этим послушать речи диктаторов, потому что они говорили на языках, которых она не знала.

– Я пересмотрела уйму видео c диктаторами, чтобы проверить, смогу ли я понять, о чем они говорят, не зная этого языка. И у меня получилось! Вы очень легко можете понять, что говорит Гитлер, – сказала она.

Кларк рассказал, что долго готовилась к финальной речи.

Напомним, финальную серию Игры престолов посмотрели более 19 млн американских телезрителей. Это рекорд для канала НВО.

Источник: Fox News

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