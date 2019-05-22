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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Prada отказывается от натурального меха

Итальянский дом моды Prada SpA принял решение отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях.

Prada отказывается от натурального меха

Prada SpA перестанет использовать мех в одежде уже со следующего показа, который запланирован на сентябрь.

Об этом заявил креативный директор и контролирующий акционер Prada  Марио Прада.

– Сосредотачивая внимание на инновационных материалах, компания сможет исследовать новые границы креативного дизайна, одновременно удовлетворяя спрос на этичную продукцию, – сказала она.

Перед этим от использования меха отказались ряд крупных дизайнеров и модных домов – Gucci, Versace, Michael Kors, Giorgio Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren и Burberry.

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Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается с 1 января 2025 года запретить в Украине разведение, выращивание и содержание животных для производства меха.

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