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Solo: Джамала презентовала клип

Известная украинская певица Джамала опубликовала клип на песню Solo.

Джамала

Известная украинская певица Джамала опубликовала клип на песню Solo.

Песню написали три американских автора, а также саундпродюсер и композитор Брайан Тодд. В ролике певица медленно танцует за полупрозрачным стеклом.

Джамала появилась в кадре в нежном и романтичном платье на одно плечо. Лиф в виде тугого корсета и обилие рюшей сделали артистку похожей на экзотический распустившийся цветок. Она заплела волосы в тонкую косу-жгут и надела массивные серьги.

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Напомним, в финале нацотбора на Евровидение 2019 Джамала впервые исполнила наживо песню под названием Solo.

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