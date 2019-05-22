Известная украинская певица Джамала опубликовала клип на песню Solo.
Известная украинская певица Джамала опубликовала клип на песню Solo.
Песню написали три американских автора, а также саундпродюсер и композитор Брайан Тодд. В ролике певица медленно танцует за полупрозрачным стеклом.
Джамала появилась в кадре в нежном и романтичном платье на одно плечо. Лиф в виде тугого корсета и обилие рюшей сделали артистку похожей на экзотический распустившийся цветок. Она заплела волосы в тонкую косу-жгут и надела массивные серьги.