Организаторы Евровидения 2019 пересмотрели результаты конкурса, который проходил в Тель-Авиве (Израиль).

Во время начисления баллов участникам Евровидения 2019 произошла ошибка из-за скандала с Беларусью. Организаторам пришлось пересчитать голоса.

– После стандартной практики пересмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать финальные результаты, – заявили в пресс-служба Европейского вещательного союза.

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Отмечается, что перераспределение баллов не повлияло на тройку победителей.

Исправленные результаты: Нидерланды (498 очков), Италия (472 очка), Россия (370 очков), Швейцария (364), Швеция (334), Норвегия (331), Северная Македония (305), Азербайджан (302), Австралия (284), Исландия (232), Чехия (157), Дания (120), Кипр (109), Мальта (107), Словения (105), Франция (105), Албания (90), Сербия (89), Сан Марино (77), Эстония (76), Греция (74), Испания (54), Израиль (35), Беларусь (31), Германия (24), Великобритания (11).

Результаты Евровидения 2019 опубликованные ранее:

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Источник: EBC

Фото: eurovision