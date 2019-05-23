23 мая в прокат выходит киноадаптация культового мультфильма Disney. Факты ICTV уже покатались на ковре-самолете и делятся впечатлениями.

Когда своего не хватает, начинаешь все вокруг считать своим.

Сюжет

Фильм Аладдин стал второй в этом году киноадаптацией классических диснеевских мультфильмов. После не слишком удачного Дамбо появились некоторые опасения относительно идеи студии дважды войти в ту же реку. Давайте разбираться, развеют ли эти сомнения приключения Аладдина?

Сюжет ленты на 90% повторяет историю культового мультфильма. В вымышленном восточном городе Аграбе правит старый Султан, который никак не может выдать дочь замуж. Упертая Жасмин одного за другим прогоняет принцев, просящих ее руки. Пока не встречает на рынке простого воришку Аладдина, который покоряет сердце девушки.

Вот только необработанный бриллиант в юноше рассмотрела не только принцесса, но и хитрый визирь Джафар – советник Султана, мечтающий усесться на трон. Он убеждает героя, что поможет ему заполучить руку Жасмин, если Аладдин добудет магическую лампу из таинственной пещеры сокровищ. В той лампе – джин, готовый выполнить три желания. Так чего же герой пожелает на самом деле?

Режиссерская работа

Снимать свой новый фильм студия Disney доверила не визионеру Тиму Бертону, а вполне приземленному Гаю Ричи. Он же выступил и соавтором сценария.

Британец согласился с боссами студии и переснял мультфильм почти кадр в кадр. Ключевые моменты, которые все мы помним с детства, до сих пор цепляют. Впрочем, не уверен, что эффект сильнее, чем от повторного просмотра оригинала.

А вот что выбивается из общей канвы, так это добавленные эпизоды. Я понимаю попытку запихнуть в фильм актуальный сейчас феминизм, но здесь это выглядит слишком бутафорским.

И еще одна странная вещь. Только посмотрев фильм, понимаешь, что Аладдин – это на самом деле мюзикл. Возможно, такое впечатление складывается из-за нереального количества песен. Это еще не индийское кино нараспев, но явно близко к тому.

Стоит отметить, что денег на шоу не пожалели. Декорации построили масштабные, чего только стоит девятиметровый верблюд из цветов, на котором Аладдин под видом принца Али приезжает в город. И Ричи поставил хорошие танцы. Хотя оставь он лишь несколько главных номеров, фильм от этого только выиграл бы.

Актеры

Авторы сильно заморочились вопросом происхождения актеров. Из-за поисков исполнителей, которых можно ассоциировать с Ближним Востоком, пришлось даже откладывать съемки. В результате главные роли исполнили мало кому известные Мена Массуд и Наоми Скотт.

Наоми сыграла самоуверенную и дерзкую принцессу. Видимо, такой же мы увидим ее в будущем перезапуске Ангелов Чарли, где актрисе досталась главная роль. А Массуд в амплуа Аладдина запомнился лишь растерянной улыбкой.

О Джафаре, которого сыграл голландский актер Марван Кензари, вспоминать вообще не хочется. Если в оригинале визирь был коварным и зловещим, то в фильме он вышел истерическим и с комплексом неполноценности.

И это при том, что о роли мечтал Патрик Стюарт, когда-то отказавшийся озвучивать этого персонажа в оригинальном мультфильме, о чем жалеет до сих пор.

А помните, кто вызвал больше всего споров? Джин в исполнении Уилла Смита. И цвет зрителям не нравился, и подбор актера. Так вот он оказался спасителем всего фильма, потому что, во-первых, он единственный имеет достойный актерский опыт. Во-вторых, именно его персонаж отвечает за юмор и драйв.

Когда на экране Джин, все круто. Как только он исчезает, можно ложиться спать.

Как будет выглядеть будущая экранизация Короля Льва, можно оценить на примере Абу и Яго. Обезьяну и попугая воссоздали с помощью компьютерной графики. Иногда их реально трудно отличить от настоящих животных.

Впечатления

Фильм Аладдин вышел очередной попыткой Гая Ричи совместить культовую историю и свою любовь к маргинальным героям. Казалось бы, Аладдин – босяк из Аграбы – прекрасно впишется в творческую модель британского режиссера.

Однако фирменные погони выглядят слишком по-детски, а любые отступления от классического сюжета проигрывают по силе ощущений оригиналу.

Мюзикл с помпезными декорациями и костюмированной массовкой воспринимается как бутафорский. Почему-то не покидает ощущение, что тебе замыливают глаза, прикрывая яркими декорациями художественную бедность.

Актеры буквально превращаются в экранных ромов, которых так не любил герой Стивена Грэма из фильма Большой куш.

Кому точно понравятся два часа в кинотеатре за просмотром фильма Аладдин, так это фанатам мюзиклов и детям. Но хватит ли этого, чтобы удовлетворить амбиции Disney?

Сюжет: 8/10

Режиссерская работа: 7/10

Актеры: 6/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 7/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company, IMDb

Видео: B&H Film Distribution Company