Настя Каменских и Потап празднуют свадьбу, о которой ходят слухи уже несколько недель.

О свадьбе Насти Каменских и Потапа ходят слухи уже больше месяца, а об отношениях пары поклонники не перестают говорить уже более нескольких лет.

В 2016 году рэпер развелся со своей супругой и тем самым укрепил мнение фанатов о романтических отношениях с Каменских.

В СМИ появилась информация о том, что свадьба пары запланирована на 23 мая.

Читайте: Красный флаг и галстук-триколор: Потап и Настя в неожиданном образе

Потап опубликовал клип Константа, в котором без лишних намеков признается в любви Каменских.

В ролике Настя позирует в белом боди, а рэпер в смокинге.

– Я люблю тебя больше всех на этом свете. У нас будут красивые милые дети. Люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь это константа, а она неизменна, – поет Потап.

Под видео рэпер подтвердил свадьбу с Настей.

– Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви, – написал Потап под видео на YouTube.

В своем Instagram Каменских написала о свадьбе с Потапом.

– Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! – написала она.

Певица Надя Дорофеева опубликовала в сторис отрывки этого клипа.

Фан-клубы дуэта поздравляют пару со свадьбой.

К слову, Каменских анонсировала специальный выпуск своего влога, в котором обещает поделиться с поклонниками “чем-то особенным”.

Ранее Факты ICTV писали, что известно об отношениях Потапа и Насти Каменских.