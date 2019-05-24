В финале 9 сезона шоу Холостяк Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову. Что известно о девушке и как развивалась история любви Даши и Никиты на проекте, расскажут Факты ICTV.
Даша Квиткова – победительница шоу Холостяк 9 сезон. В финале проекта Никита Добрынин вручил девушке заветное колечко.
Даше 20 лет, она из Киева. Девушка работает ведущим мастером по волосам в одном из салонов Киева.
У Даши большая семья – мама работает директором по обучению, а папа – военный.
Брат Евгений – колорист, технолог, сестра Надя – гимнастка, а сестра Настя – переводчик в Швейцарии.
В будущем Даша мечтает открыть свое бьюти-пространство и уютную кофейню, а также посетить Нью-Йорк.
Изначально у Никиты и Даши завязалась особая история. Именно с Дашей у холостяка произошел первый поцелуй на проекте.
Во время группового свидания в ночном клубе Никита пригласил девушку на индивидуальное общение.
Пара уединилась в романтической обстановке, но разговор длился недолго – взаимное притяжение переросло в поцелуй.
– Мне было приятно, как она смотрит на меня. Была какая-то химия между нами, – признался холостяк.
Все встречи Никиты и Даши были наполнены нежностью и теплом. А во Франции пара не смогла сдержать чувств и поцеловалась на глазах у остальных участниц шоу.
Во время знакомства с семьей Даши Никита узнал, что девушка по-настоящему в него влюблена. Это приятно удивило холостяка.
Правда семья Никиты не разделила восторг относительно Даши. Маме холостяка показалось, что девушка говорит шаблонными фразами и соглашается со всеми доводами родителей.
Несмотря на это, любовь победила все сомнения и страхи. Как сложились отношения Даши и Никиты, узнаем совсем скоро!
Кстати, если вам интересно, что постит Даша из Холостяка в Instagram, ловите фото.
Напомним, в прошлом сезоне шоу Холостяк главным героем был музыкант Рожден Ануси. Он выбрал Иванку, но пара рассталась.
Фото: kvittkova