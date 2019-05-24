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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Финал Холостяка 9: как развивались отношения Даши и Никиты

В финале 9 сезона шоу Холостяк Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову. Что известно о девушке и как развивалась история любви Даши и Никиты на проекте, расскажут Факты ICTV.

Даша і Микита - Холостяк 9

Даша Квиткова – победительница шоу Холостяк 9 сезон. В финале проекта Никита Добрынин вручил девушке заветное колечко.

Даше 20 лет, она из Киева. Девушка работает ведущим мастером по волосам в одном из салонов Киева.

У Даши большая семья – мама работает директором по обучению, а папа – военный.

Брат Евгений – колорист, технолог, сестра Надя – гимнастка, а сестра Настя – переводчик в Швейцарии.

В будущем Даша мечтает открыть свое бьюти-пространство и уютную кофейню, а также посетить Нью-Йорк.

Изначально у Никиты и Даши завязалась особая история. Именно с Дашей у холостяка произошел первый поцелуй на проекте.

Во время группового свидания в ночном клубе Никита пригласил девушку на индивидуальное общение.

Пара уединилась в романтической обстановке, но разговор длился недолго – взаимное притяжение переросло в поцелуй.

– Мне было приятно, как она смотрит на меня. Была какая-то химия между нами, – признался холостяк.

Все встречи Никиты и Даши были наполнены нежностью и теплом. А во Франции пара не смогла сдержать чувств и поцеловалась на глазах у остальных участниц шоу.

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Во время знакомства с семьей Даши Никита узнал, что девушка по-настоящему в него влюблена. Это приятно удивило холостяка.

Правда семья Никиты не разделила восторг относительно Даши. Маме холостяка показалось, что девушка говорит шаблонными фразами и соглашается со всеми доводами родителей.

Несмотря на это, любовь победила все сомнения и страхи. Как сложились отношения Даши и Никиты, узнаем совсем скоро!

Кстати, если вам интересно, что постит Даша из Холостяка в Instagram, ловите фото.

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Финал Холостяка 9: как развивались отношения Даши и Никиты / 9 фотографий

Напомним, в прошлом сезоне шоу Холостяк главным героем был музыкант Рожден Ануси. Он выбрал Иванку, но пара рассталась.

Фото: kvittkova

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