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Холостяк 9: кого выбрал Добрынин в финале

В финале шоу Холостяк 9 Никита Добрынин выбрал Дашу.

Холостяк 9: кого выбрал Добрынин в финале

Никита Добрынин сделал свой выбор – победительницей девятого сезона Холостяк стала Даша.

Перед ответственным решением холостяк провел два незабываемых свидания с Лилей и Дашей в солнечной Италии. Первое свидание было с Дашей. Холостяк решил пройти последние задания на карте, которую девушка подарила еще на первой вечеринке. Они сменили имидж вместе, съели одну макаронину на двоих.

Кроме романтики были и разногласия между влюбленными. Даша рассказала о неприятных моментах, про свои обиды и недовольства.

Второе свидание было с Лилией и они отправились к вулкану. Во время поездки у них произошел конфликт. Но не смотря на это, на свидании было много теплых моментов, поцелуев и горячих объятий.

Читайте: Финал Холостяка 9: как развивались отношения Даши и Никиты

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Холостяк 9: кого выбрал Добрынин в финале / 7 фотографий

К слову, ранее мнение пользователей о том, кто победит в шоу Холостяк разошлись, однако большинство проголосовало за Дашу.

Фото: holostyakstb

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