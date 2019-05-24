Финал 9 сезона шоу Холостяк совсем близко. Уже 24 мая Никита Добрынин сделает свой выбор. Факты ICTV предлагают оценить и проголосовать за девушку, которая больше всего подходит холостяку.

9 сезон шоу Холостяк близится к финалу! Развязка самого романтичного шоу страны уже в эту пятницу, 24 мая.

Главным героем Холостяка 9 стал ведущий телеканала М1 и радиостанции Русское радио Украина, главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

На первой церемонии из почти 30 претенденток холостяк вручил розы лишь 17 девушкам.

Однако к финалу удалось дойти только двум девушкам – Даши и Лиле.

Кто из девушек завоюет сердце Никиты Добрынина?

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Участницы шоу Холостяк 9 сезон





































































Кого выберет Добрынин? Самые сексуальные участницы шоу Холостяк 9 (ГОЛОСОВАНИЕ) / 17 фотографий

Напомним, в прошлом сезоне шоу Холостяк главным героем был музыкант Рожден Ануси. Тогда по итогам шоу он выбрал Иванку, но в июне стало известно, что пара рассталась.

Фото: holostyakstb