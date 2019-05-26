Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм Паразиты корейского режиссера Пон Джун-Хо.
На Каннском кинофестивале объявили победителей 2019 года. Лауреатом главной премии – Золотой пальмовой ветви – стал фильм Паразиты режиссера Пон Джун Хо.
Пон Джун Хо стал первым представителем Южной Кореи, который получил этот престижный приз в Каннах.
Награду режиссер получал из рук легендарной французской актрисы Катрин Денев.
Читайте: Каннский кинофестиваль 2019: жюри и кто представит Украину
Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас (Боль и слава Педро Альмодовара), за лучшую женскую роль – Эмили Бичем (Малыш Джо Джессики Хауснер).
Напомним, на Каннском кинофестивале украинский боксер Александр Усик встретился с британским режиссером Анилом Ахмадом.
Источник: Festival de Cannes
Фото: Festival de Cannes