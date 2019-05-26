Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм Паразиты корейского режиссера Пон Джун-Хо.

На Каннском кинофестивале объявили победителей 2019 года. Лауреатом главной премии – Золотой пальмовой ветви – стал фильм Паразиты режиссера Пон Джун Хо.

Пон Джун Хо стал первым представителем Южной Кореи, который получил этот престижный приз в Каннах.

Награду режиссер получал из рук легендарной французской актрисы Катрин Денев.

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Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас (Боль и слава Педро Альмодовара), за лучшую женскую роль – Эмили Бичем (Малыш Джо Джессики Хауснер).

Напомним, на Каннском кинофестивале украинский боксер Александр Усик встретился с британским режиссером Анилом Ахмадом.

Источник: Festival de Cannes

Фото: Festival de Cannes