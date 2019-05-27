График выхода всех серий пятисерийного мини-сериала Чернобыль от HBO – в материале Фактов ICTV.

На телеканале HBO 6 мая состоялась премьера пятисерийной драмы Чернобыль, основанной на реальных событиях – об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

График выхода серий Чернобыля от HBO:

1 серия – 6 мая 2019 (понедельник);

2 серия – 13 мая 2019 (понедельник);

3 серия – 20 мая 2019 (понедельник);

4 серия – 27 мая 2019 (понедельник);

5 серия (финальная) – 3 июня 2019 (понедельник).

Первая серия Чернобыля в Украине будет доступна для легального просмотра на платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию Амедиатека.

На днях НВО опубликовал также трейлер второй серии Чернобыля, которая выйдет 13 мая.

Читайте: Вышел трейлер сериала Чернобыль от HBO

Ранее HBO уже показал на снимках сцены из сериала Чернобыль.

Фото: HBO