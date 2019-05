Последний дозор – документальный фильм о съемках Игры престолов. О чем фильм и как отреагировали актеры – читайте в материале Фактов ICTV.

Игра престолов закончилась, поэтому на телеканале HBO состоялась премьера Последнего дозора – двухчасового документального фильма о создании заключительного сезона культовой фэнтезийной саги.

Фильм называется в оригинале Game of Thrones: The Last Watch, и в рамках него режиссер показал закулисье съемок Игры престолов, как люди работали над производством саги и какие эмоции были у актеров.

В одном из эпизодов показали сборы актеров, на которых впервые читали сценарий финальной серии. На этом моменте можно увидеть реакцию Кита Харрингтона (Джон Сноу) на убийство героини Эмилии Кларк (Дейенерис).

По сюжету, Джон Сноу убивает свою возлюбленную ударом кинжала в сердце.

Kit and Emilia reacting to Jon killing Dany#TheLastWatch pic.twitter.com/hraiPhMvD5 — Jillian Sederholm (@JillianSed) May 27, 2019

Кит Хэрингтон начинает плакать, а Эмилия Кларк сползает на пол, когда они узнают, что их ждет в конце сериала, – как известно, по сюжету Джон Сноу убивает свою родственницу и любимую Дейенерис, когда она окончательно сходит с ума, после чего ее тело забирает дракон.

Смотреть трейлер Последнего дозора

Напомним, финальную серию Игры престолов посмотрели более 19 млн американских телезрителей. Это рекорд для канала НВО.