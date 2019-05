Всемирно известная австралийская поп-исполнительница Кайли Миноуг отмечает свой День рождения, ей исполнился 51 год. Мы собрали самые интересные факты о звезде, а также ее лучшие образы за всю карьеру.

Кайли Энн Миноуг родилась в австралийском Мельбурне в 1968 году. Она росла застенчивым ребенком, поэтому в школьных мероприятиях старалась не участвовать.

Лишь однажды будущая певица и актриса выступила вместе с другими учениками в постановке Золушка. Девочка с детства отдавала предпочтение занятиям по хореографии и музыке.

А популярной Кайли стала еще в начале 1980-х годов, в школьном возрасте, благодаря роли в австралийской телевизионной мыльной опере Соседи.

Среди успешных песен, записанных Миноуг с 1987 года, можно выделить Especially For You (1988, дуэт с Джейсоном Донованом), Better the Devil You Know (1990, лид-сингл с третьего альбома, записанного еще со Стоком, Эйткеном и Уотерманом), Where the Wild Roses Grow (1995, дуэт с Ником Кейвом), Slow (2003, лид-сингл c альбома Body Language), 2 Hearts (2007, лид-сингл с альбома X) и All the Lovers (2010, лид-сингл c альбома Aphrodite).

Ну, а одним из самых популярных треков стала композиция Can’t Get You Out Of My Head.

Интересные факты:

В 2005 году Кайли столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. У артистки диагностировали рак груди. Этот год был очень тяжелым для Миноуг и ее семьи. Исполнительница прошла химиотерапию и перенесла тяжелую операцию.

– Диагноз дает тебе новое ощущение жизни: если ты прямо сейчас не сделаешь то, что хочешь, ты можешь не сделать этого никогда, – говорит певица.

Также она добавила, что у нее нет тренера и она не ходит в спортзал.

– Люди думают, что те, у кого диагностировали рак, становятся одержимы здоровым образом жизни, но это точно не про меня, – подытожила она.

В 2016 году Кайли Миноуг рассказала в интервью изданию The Sunday Times Magazine о том, что вряд ли когда-нибудь станет матерью, поскольку не сможет родить детей. По словами исполнительницы, опасное раковое заболевание стало преградой на пути к воплощению мечты.

В феврале 2017 стало известно, что Кайли Миноуг выиграла в суде у американской модели Кайли Дженнер. Австралийская певица запретила использовать имя в названии косметической линии.

Кайли Миноуг продолжает активно развиваться и в бизнесе. Австралийка представила дебютную коллекцию очков, выпущенную совместно с брендом Specsavers, став лицом рекламной кампании.

Кайли снималась во многих фильмах, среди которых Преступники, Уличный боец, Мулен Руж, Доктор Кто, Разлом Сан-Андреас и другие.

Также предлагаем несколько жизнеутверждающих цитат от Кайли Миноуг:

Я никогда не строю далеких планов. Я живу, наслаждаясь тем, что происходит прямо сейчас.

Одиночество — это почти всегда тишина, а тишина — это лучший момент, чтобы прислушаться к себе.

У всех хороших песен всегда есть красивое прошлое. Хорошие песни не рождаются из ничего.

Ненавижу тесноту: слишком тесная одежда и слишком тесные отношения — вещи одного порядка. Ни в чем нельзя ощущать скованность.

Для меня умение пережить что-то — это умение быть быстрой. Если ты живешь быстро, беда и уходит быстро.