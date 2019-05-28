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Лекарство от интернет-зависимости: Олег Винник презентовал новую песню

Украинский певец Олег Винник презентовал песню Наталя-Наталі.

Олег Винник - Наталя-Наталі

Олег Винник презентовал новую песню Наталя-Наталі, в которой советует хорошее лекарство от интернет-зависимости.

– Виртуальный мир давно заменил реальный. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей действительности, – написано под видео песни.

Читайте: Олег Винник в образе Зорро представил новый клип

Он отметил, что люди впадают в крайности, превращая свою жизнь в бесконечную погоню за лайками.

Ранее Олег Винник представил клип на песню Роксолана.

Источник: Олег Винник

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