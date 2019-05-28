НВО опубликовал трейлер четвертого эпизода мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС.
Четвертый эпизод сериала Чернобыль выйдет на экраны 27 мая 2019 под названием Счастье всего человечества.
Трейлер эпизода длится чуть меньше минуты.
– Валерий Легасов и советский вице-премьер-министр Борис Щербина рассматривают возможность использования месячных роверов для удаления радиоактивного мусора, в то время как Ульяна сталкивается с препятствием правительства, пытаясь определить причину взрыва, – говорится в описании трейлера.
Название первого эпизода – это точное время аварии, произошедшей на ЧАЭС – 1:23:45. Второй эпизод называется Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, а третья серия – Откройся широко, в Земле.
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Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как Викинги, Ходячие мертвецы и Во все тяжкие, а также клипами для Мадонны и Рианны.
В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд, который играет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербину.
Сериал состоит из пяти эпизодов и показывает большую сеть лжи, которая пронизывала все уровни Советского Союза и привела к аварии попытке ее скрыть.
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