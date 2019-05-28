После свадьбы Настя Каменских и Потап отправились в путешествие, в котором время от времени делятся фотографиями.
Настя Каменских поделилась с поклонниками фотографиями со свадебного путешествия. На первом фото она вместе с Потапом стоит на пристане, они обнимаются.
– Столько лет молчания и тут прорвало. Счастья вам! Такие счастливые. Любимая пара, – написали подписчики под фотографией.
На втором фото Каменских позирует одна. Она стоит в купальнике возле белого пляжного зонтика.
Как Настя Каменских и Потап проводят медовый месяц / 2 фотографии
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Напомним, что 23 мая Настя и Потап сыграли свадьбу. Факты ICTV писали, кто из звездных гостей пришел на церемонию и какой ресторан арендовали молодожены.
Ранее мы писали, как начинались отношения пары и что о них писали в СМИ.
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