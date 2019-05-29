Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в Игре престолов, лечится от стресса, нервного истощения и злоупотребления алкоголем.

Актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале Игра престолов, сейчас проходит курс лечениия.

– Кит решил использовать перерыв в своем графике для работы над некоторыми личными проблемами, – сказал агент Харингтона.

Харингтон впал в легкую депрессию из-за финала сериала и лечился от стресса, нервоного истощения и употребления алкоголя. Он обратился в клинику США за помощью за несколько недель до выхода последней серии.

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Харингтон ранее в этом году говорил, что ему было трудно справляться обрушившейся на него славой.

– По идее, я должен был чувствовать себя самым счастливым человеком в мире, но на самом деле я чувствовал себя очень уязвимым, – сказал он.

Напомним, финальную серию Игры престолов посмотрели более 19 млн американских телезрителей. Это рекорд для канала НВО.

Источник: Page Six