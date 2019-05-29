Чернобыль занял первую строчку в рейтинге лучших сериалов.

Сериал Чернобыль производства HBO занял первую строчку в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDB.

К слову, в тройку лидеров не попали такие культовые сериалы как Игра престолов и Во все тяжкие.

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Второе место занял сериал Планета Земля II, третье – Братья по оружию.

10 лучших сериалов на IMDB

Чернобыль (9,6 – 52 тыс. голосов)

Планета Земля II (9,5 – 71 тыс. голосов)

Братья по оружию (9,4 – 317 тыс. голосов)

Планета Земля (9,4 – 147 тысяч голосов)

Во все тяжкие (9,4 – 1,2 млн голосов)

Игра престолов (9,4 – 1,5 млн голосов)

Наша Планета (9,3 – 10 тыс. голосов)

Прослушка (9,3 – 244 тыс. голосов)

Космос: Пространство и время (9,2 – 95 тыс. голосов)

Голубая планета (9,2 – 19 тыс. голосов)

К слову, все, что необходимо знать о премьере Чернобыля – читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: IMDB