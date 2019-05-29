Чернобыль занял первую строчку в рейтинге лучших сериалов.
Сериал Чернобыль производства HBO занял первую строчку в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDB.
К слову, в тройку лидеров не попали такие культовые сериалы как Игра престолов и Во все тяжкие.
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Второе место занял сериал Планета Земля II, третье – Братья по оружию.
10 лучших сериалов на IMDB
Чернобыль (9,6 – 52 тыс. голосов)
Планета Земля II (9,5 – 71 тыс. голосов)
Братья по оружию (9,4 – 317 тыс. голосов)
Планета Земля (9,4 – 147 тысяч голосов)
Во все тяжкие (9,4 – 1,2 млн голосов)
Игра престолов (9,4 – 1,5 млн голосов)
Наша Планета (9,3 – 10 тыс. голосов)
Прослушка (9,3 – 244 тыс. голосов)
Космос: Пространство и время (9,2 – 95 тыс. голосов)
Голубая планета (9,2 – 19 тыс. голосов)
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Источник: IMDB