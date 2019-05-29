Клип Кабриолет группы Ленинград рассказывает о девушке, которая забыла о своей свадьбе.

Клип Кабриолет группы Ленинград вышел 28 мая и за сутки поднялся на 2 место в трендах YouTube.

Сейчас счетчик видеохостинга показывает более 2,5 млн просмотров этой видеоработы.

В центре сюжета находится девушка, которая из-за бурной вечеринки забыла про свою свадьбу.

На том, как она добирается на авто к жениху на церемонию, построен весь юмор в клипе.

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К слову, главную героиню играет актриса Алла Михеева, известная по участию в российской программе Вечерний Ургант.

К слову, ранее вышел клип группы Ленинград – Золото.