Во время VIII Национального молитвенного завтрака Украины, который проходил в Киеве 30 мая, певец и киноактер Михаил Хома (Дзидзьо) растрогал присутствующих историей своего рождения.

Михаил рассказал, что его могло бы не быть. Врачи советовали его маме сделать аборт. Она получила сильные ожоги. Когда планировали операцию по пересадке кожи, выяснилось, что она была беременна на втором месяце. Несмотря на все страшные прогнозы, она отказалась от операции, антибиотиков и обезболивающих и твердо решила рожать.

Дзидзьо растрогал зал своей историей и призвал украинцев не делать аборты.

– Нельзя делать аборты, надо давать жизнь, – провозгласил Дзидзьо.

По словам организаторов, история рождения Михаила Фомы очень искренняя и стала поддержкой для многих людей.

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– В этом году Молитвенный завтрак приурочен к Году семьи. К сожалению, в Украине отсутствует институт, который бы занимался вопросами семьи, семейных ценностей. При этом статистика на сегодня ужасает: 65% украинских пар разводятся, более 80% детей воспитываются в неполных семьях, ежесуточно в результате абортов убивают около тысячи детей, – рассказал координатор Молитвенного завтрака Павел Унгурян.

Напомним, украинская певица Оля Полякова решила создать собственную политическую партию.