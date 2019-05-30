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HBO незаконно использовала в Чернобыле работу украинского драматурга

HBO незаконно использовала отрывки из пьесы украинского драматурга Павла Арье в сериале Чернобыль.

чернобыль

Украинский драматург Павел Арье заявил, что американская компания HBO без разрешения использовала отрывки из пьесы в четвертой серии сериала Чернобыль.

По словам Арье, его даже не поставили в известность.

– Я не знаю, как объяснить свое состояние… И не пишите здесь, пожалуйста, о деньгах или что я примазаться решил к чужому успеху. Или пишите… Я не знаю, как собрать себя, у меня в носу сгустки крови, потому что давление было вчера 215, – написал он.

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В серии без разрешения использовали компиляцию из сцен его пьесы, в том числе монолог бабы Прыси.

– Суд, адвокаты и много неприятных дел… Набирайся сил, потому что придется все это пройти, – пишут в комментариях.

Напомним, сериал Чернобыль занял первую строчку в рейтинге лучших сериалов.

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